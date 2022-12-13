Росіяни двічі обстріляли Марганець на Дніпропетровщині та втратили свій "Орлан"

Без електропостачання нині залишається близько півтисячі абонентів.

Російські окупанти двічі обстріляли 13 грудня місто Марганець, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

За його словами, рашисти здійснювали обстріли з важкої артилерії. Люди не постраждали.

"Обстрілом пошкоджено електромережі, внаслідок чого понад 16 тисяч абонентів були без світла. Аварійні бригади працюють. Без електропостачання нині залишається близько півтисячі абонентів", - зазначив Лукашук.

Також ворожі снаряди пошкодили газопровід, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Територію обстежують рятувальники. Вони встановлюють деталі обстрілів.

Крім цього, в Синельниківському районі впав один ворожий БпЛА "Орлан". Безпілотник приземлився поблизу одного зі сіл.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області росіяни у ніч на 13 грудня обстрілювали Нікопольський район. Били з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Напередодні рашисти випустили по Нікопольському району щонайменше 30 снарядів.