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Збитки від російської агресії до кінця року можуть сягнути $700 млрд, - Шмигаль

Через війну страждають усі сектори економіки.

Збитки від російської агресії до кінця року можуть сягнути $700 млрд, - Шмигаль

Спричинені розв'язаною Росією війною збитки в Україні можуть сягнути 700 мільярдів доларів до кінця року.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на Форумі з економічної стійкості та реконструкції України, що проходить у Парижі, повідомляє Укрінформ.

Як зазначив глава уряду, за оцінками української влади, які проводилися у співпраці зі Світовим банком, сума збитків, завданих економіці України, на 1 червня становила 350 млрд дол.

"До кінця року ця сума, очевидно, подвоїться. Ми розуміємо це, оскільки руйнування продовжуються", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що через війну страждають усі сектори економіки.

Нагадаємо, що за словами Шмигаля, Україні не вистачає власних потужностей для відновлення всіх зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної та енергетичної інфраструктури.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що на конференції в Парижі у вівторок, 13 грудня, було виділено понад мільярд доларів на підтримку України для проходження зимового періоду.

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