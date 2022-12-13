Україна отримала 100 млн євро від Франції на соціальні та гуманітарні потреби

Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

“Надзвичайно цінуємо внесок Франції у збереження стійкості фінансової системи України, а також готовність підтримувати нашу державу у боротьбі з агресором. Фінансова допомога Україні сьогодні – це інвестиція в мирне майбутнє на європейському континенті”, — наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).

Загальна сума прямої бюджетної підтримки від Франції з 24 лютого 2022 року сягає 432 млн доларів США.

Зазначається, що 28 листопада цього року відбулось підписання Угоди про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку між Міністром фінансів України Сергієм Марченком та Міністром економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мером.

Нагадаємо, що Франція готує для України чергову партію обладнання, необхідного для відновлення енергетичної системи. Майже 73 тонни енергетичного обладнання вже передано українським компаніям для відновлення та стабілізації енергосистеми.

Як повідомлялося, країни Балтії та деякі інші держави Євросоюзу обурилися коментарями президента Франції Еммануеля Макрона стосовно "гарантій безпеки" для Росії. Макрон у інтервʼю французькому телеканалу 3 грудня заявив, що Європа повинна підготувати майбутню безпекову архітектуру і також подумати, "як дати гарантії Росії у день, коли вона повернеться за стіл переговорів".