Українська поличка в Національній бібліотеці Франції у Парижі отримала нові історичні книги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Бібліотеку 12 грудня відвідали міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і перша леді України Олена Зеленська.

У Мінкультури зазначають, що у ній зберігаються раритети, пов’язані й з українською історією. Зокрема йдеться про лист, підписаний королевою Франції Анною Ярославною.

“Українська поличка книг в музеї вже працює. Додали до неї книжку, присвячену трьом поколінням одного роду – Інгігерді Шведській, Анні Ярославні та Едігні Баварській. Символічно, що відвідали цю скарбницю та поповнили українську книжкову поличку в Національний тиждень читання, що розпочався в Україні”, – зазначив Ткаченко.

Фото: Мінкультури

Фото: Мінкультури

Додамо, одна з найстаріших бібліотек Європи була на реконструкції майже 12 років, нині вона відкрита для туристів та читачів.

Нагадаємо, з 12 до 19 грудня Український інститут книги проводить другий Національний тиждень читання.