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Українська поличка в Національній бібліотеці Франції отримала нові книги

У бібліотеці зберігаються раритети, пов’язані й з українською історією.

Українська поличка в Національній бібліотеці Франції отримала нові книги
Фото: Мінкультури

Українська поличка в Національній бібліотеці Франції у Парижі отримала нові історичні книги. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Бібліотеку 12 грудня відвідали міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко і перша леді України Олена Зеленська

У Мінкультури зазначають, що у ній зберігаються раритети, пов’язані й з українською історією. Зокрема йдеться про лист, підписаний королевою Франції Анною Ярославною. 

“Українська поличка книг в музеї вже працює. Додали до неї книжку, присвячену трьом поколінням одного роду – Інгігерді Шведській, Анні Ярославні та Едігні Баварській. Символічно, що відвідали цю скарбницю та поповнили українську книжкову поличку в Національний тиждень читання, що розпочався в Україні”, – зазначив Ткаченко.

Фото: Мінкультури
Додамо, одна з найстаріших бібліотек Європи була на реконструкції майже 12 років, нині вона відкрита для туристів та читачів.
Фото: Мінкультури

Нагадаємо, з 12 до 19 грудня Український інститут книги проводить другий Національний тиждень читання.

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