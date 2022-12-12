Продюсери України отримали нагороду European Film Awards

На церемонії нагородження European Film Awards, яка цьогоріч проходила у Рейк’явіку, Ісландія, нагороду EURIMAGES CO-PRODUCTION AWARD присудили всім українським продюсерам. Про це повідомила пресслужба Довженко-Центру.

Продюсери Юлія Сінкевич, Дар’я Бассель, Саша Костіна та Єгор Олєсов, які отримували нагороду, зі сцени оголосили, що передадуть статуетку в Музей кіно Довженко-Центру. У своїй промові вони зазначили, що Довженко-Центр має отримати статус Державного фонду фільмів.

Фото: Довженко-Центр

«Найвидатнійший фільм усіх часів – «Людина з кіноапаратом» Дзиґи Вертова – був знятий в Україні. Про це зазвичай не згадують на курсах історії кіно в усьому світі. Ви поцікавитеся, чому так? Бо його особистість було вкрадено. Як і сьогодні, наша національна ідентичність, ідентичність нашої культури та кіно знаходяться під загрозою знищення та розкрадання. «Людина з кіноапаратом» починається такими словами: «Цей фільм було знято з метою створення автентичної, міжнародної та універсальної мови кіно». І це те, що ми всі робимо сьогодні своєю роботою. З цією думкою ми хочемо передати цей трофей до Музею кіно Національного центру Довженка в Києві, єдиного в Україні кіноархіву, де зберігаються роботи наших великих майстрів, таких як Олександр Довженко, Сергій Параджанов, Кіра Муратова та інших. Ми наполягаємо, що необхідно найближчим часом зробити кроки для забезпечення юридичного статусу Довженко-центру як Державного фонду фільмів, оскільки це правильний шлях до збереження української спадщини рухомого зображення», - йшлося у промові.

European Film Awards — нагорода за видатні досягнення в Європейському кінематографі, яку вручає Європейською кіноакадемією щорічно починаючи з 1988 року. Нагороди роздаються в понад 10 категоріях.

Нагадаємо, Довженко-Центр перебуває під загрозою знищення. Замість обраної на відкритому конкурсі керівниці Олени Гончарук Держкіно у ручному режимі призначило тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора Андрія Алфьорова.