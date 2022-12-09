Український інститут книги проводить Національний тиждень читання

З 12 до 19 грудня Український інститут книги проведе другий Національний тиждень читання. Про це повідомила пресслужба УІК.

Протягом цього тижня УІК поширить інформацію про найбільш популярні книжки в українських книгозбірнях: у семи жанрах популярної художньої літератури та в семи жанрах нон-фікшн. Сформувати цей перелік допомагали національні, державні та обласні публічні бібліотеки, які узагальнили попит на книжки. До подання допускалися книжки, видані українськими видавцями українською мовою, написані українськими авторами або перекладні (за винятком російських).

Починаючи з 12 грудня, Український інститут книги публікуватиме на своєму сайті і в соціальних мережах добірки популярних книжок з хештегами #ЗачитанеДоДірок і #тижденьчитання за наступним графіком:

ПОНЕДІЛОК

художня література: любовний роман / мелодрама / сімейна сага нон-фікшн: мемуари / біографії / автобіографії

ВІВТОРОК

художня література: детектив / пригоди / бойовик / вестерн нон-фікшн: тревелоги, подорожні нотатки

СЕРЕДА

художня література: історичний роман / історична новела (оповідання) нон-фікшн: популярна історія, репортажі, соціально-політичні видання

ЧЕТВЕР

художня література: фантастика / фентезі / наукова фантастика нон-фікшн: популярні видання про науку для дорослих

П'ЯТНИЦЯ

художня література: жахи / нуар / хорор / химерна проза / готика / містика / трилер нон-фікшн: мистецькі видання про культуру (їжа, кіно, архітектура, музика, музейні колекції тощо)

СУБОТА

художня література: комікси / манга / мальописи / графічні романи нон-фікшн: науково-популярна література для дітей

НЕДІЛЯ

художня література для дітей, підлітків і молоді нон-фікшн: практична психологія / психологічні порадники / мотиваційна література

Крім того, впродовж Національного тижня читання на телеканалах вийдуть інтерв'ю з українськими письменниками, які були активними цього року та видали книжку, отримали нагороду, втрапили до коротких списків вагомих премій і мали можливість вийти в ефір у зазначений час.

У Національному тижні читання також можуть узяти участь усі охочі — як особисто, так і від імені організації. УІК запрошує ділитись у соцмережах найбільш улюбленими книжками від українських або іноземних авторів, виданих українською мовою з хештегами #ЗачитанеДоДірок і #тижденьчитання; розповідати про найбільш важливі для вас і для українського суспільства книги цього воєнного року з хештегами #КнигаНаВійні і #тижденьчитання; поширювати добірки книжок, які стали особливо важливими для вашої організації або компанії протягом війни 2022 року або які популярні у сфері вашої діяльності, з хештегами #КнигаНаВійні і #тижденьчитання.

Український інститут книги — державна установа при Міністерстві культури та інформаційної політики України, покликана формувати державну політику у книжковій галузі, провадити промоцію книгочитання в Україні, підтримувати книговидавничу справу, стимулювати перекладацьку діяльність, популяризувати українську літературу за кордоном.

Нагадаємо, перший Національний тиждень читання пройшов 13-19 грудня 2021 року.