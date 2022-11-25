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Премія “Книга року - ВВС 2022” оголосила короткі списки

До них увійшло 15 видань у трьох номінаціях.

Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило короткі списки номінантів. Їх обирали серед 38 фіналістів, які увійшли у довгі списки.

Цьогоріч фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях.

Фото: bbc

Номінація "Книга року ВВС-2022":

  • Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи";

  • Сергій Карюк "Ферія. 13 андалуських днів і ночей";

  • Марина Манченко "Гіркі апельсини";

  • Галина Петросаняк "Вілла Анемона";

  • Андрій Сем'янків "Танці з кістками. Медичний трилер".

Фото: bbc

Номінація "Дитяча Книга року ВВС-2022":

  • Андрій Бачинський "Примари Чорної діброви";

  • Катерина Єгорушкін "Мої вимушені канікули";

  • Інна Ковалишена "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні";

  • Грася Олійко "Сукня для Марусі";

  • Уляна Чуба "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом".

Фото: bbc

Номінація "Книга року ВВС-Есеїстика-2022":

  • Ярослав Грицак "Подолати минуле: Глобальна історія України";

  • Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи";

  • Андрій Любка "Щось зі мною не так";

  • Ірина Магдиш "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття";

  • Олена Шульга "Наші. Інженерна історія України".

Відбір книжок здійснювало журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Нагадаємо, Книгою року ВВС-2021 стала книга Артема Чеха "Хто ти такий?".

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