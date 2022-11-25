Премія “Книга року - ВВС 2022” оголосила короткі списки

До них увійшло 15 видань у трьох номінаціях.

Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило короткі списки номінантів. Їх обирали серед 38 фіналістів, які увійшли у довгі списки.

Цьогоріч фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях.

Фото: bbc

Номінація "Книга року ВВС-2022":

Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи";

Сергій Карюк "Ферія. 13 андалуських днів і ночей";

Марина Манченко "Гіркі апельсини";

Галина Петросаняк "Вілла Анемона";

Андрій Сем'янків "Танці з кістками. Медичний трилер".

Фото: bbc

Номінація "Дитяча Книга року ВВС-2022":

Андрій Бачинський "Примари Чорної діброви";

Катерина Єгорушкін "Мої вимушені канікули";

Інна Ковалишена "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні";

Грася Олійко "Сукня для Марусі";

Уляна Чуба "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом".

Фото: bbc

Номінація "Книга року ВВС-Есеїстика-2022":

Ярослав Грицак "Подолати минуле: Глобальна історія України";

Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи";

Андрій Любка "Щось зі мною не так";

Ірина Магдиш "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття";

Олена Шульга "Наші. Інженерна історія України".

Відбір книжок здійснювало журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.

Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1 000.

Нагадаємо, Книгою року ВВС-2021 стала книга Артема Чеха "Хто ти такий?".