Премія “Книга року - ВВС 2022” оголосила короткі списки

Журі літературної премії "Книга року BBC" оголосило короткі списки номінантів. Їх обирали серед 38 фіналістів, які увійшли у довгі списки.
Цьогоріч фіналістами премії стали 15 видань у трьох номінаціях.
Номінація "Книга року ВВС-2022":
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Ірена Карпа "Тільки нікому про це не кажи";
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Сергій Карюк "Ферія. 13 андалуських днів і ночей";
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Марина Манченко "Гіркі апельсини";
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Галина Петросаняк "Вілла Анемона";
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Андрій Сем'янків "Танці з кістками. Медичний трилер".
Номінація "Дитяча Книга року ВВС-2022":
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Андрій Бачинський "Примари Чорної діброви";
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Катерина Єгорушкін "Мої вимушені канікули";
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Інна Ковалишена "Крута історія України. Від динозаврів до сьогодні";
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Грася Олійко "Сукня для Марусі";
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Уляна Чуба "Матуся-немовля, або жахливе чудо перед Різдвом".
Номінація "Книга року ВВС-Есеїстика-2022":
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Ярослав Грицак "Подолати минуле: Глобальна історія України";
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Павло Казарін "Дикий Захід Східної Європи";
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Андрій Любка "Щось зі мною не так";
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Ірина Магдиш "Ар-нуво. Стилі українського мистецтва ХХ-го століття";
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Олена Шульга "Наші. Інженерна історія України".
Відбір книжок здійснювало журі конкурсу. Цього року до його складу увійшли Віра Агеєва, професорка Національного університету "Києво-Могилянська академія"; Вадим Карп'як, телеведучий; Світлана Пиркало, письменниця, радниця з питань культури ЄБРР; Віталій Чепинога, блогер; Марта Шокало, головна редакторка BBC News Україна.
Фінал конкурсу Книга року ВВС відбудеться у грудні 2022 року. Переможець у кожній номінації отримає грошову премію в розмірі гривневого еквіваленту £1 000.
Нагадаємо, Книгою року ВВС-2021 стала книга Артема Чеха "Хто ти такий?".