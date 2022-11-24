Росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини UNESCO, - Еміне Джапарова

Головування Російської Федерації у Комітеті всесвітньої спадщини UNESCO припинено.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

“Хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму”, - додала Джапарова.

Вона зазначила, що це був тривалий процес, за яким стояла кропітка робота наших дипломатів та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Еміне Джапарова нагадала, що чергова 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися влітку 2022 року в Казані.

Тоді Україна разом з численними партнерами серед держав-членів ЮНЕСКО наголосила, що неприпустимо проводити сесію на території держави-агресора, і наполягала на необхідності позбавити РФ головування в Комітеті.

Нагадаємо, ЮНЕСКО створює базу руйнувань культурної спадщини в Україні. Міжнародна організація ООН використовує супутникові знімки, зроблені до і після початку війни в Україні, для моніторингу руйнувань культурних об'єктів під час бойових дій, і найближчими тижнями має намір запустити публічну платформу для відстеження цих руйнувань.