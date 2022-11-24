В ООН попередили про можливу “антропогенну гуманітарну катастрофу” в Україні
В ООН попередили про можливу “антропогенну гуманітарну катастрофу” в Україні
У Херсоні лунають вибухи
У Херсоні лунають вибухи
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
Генштаб опублікував звернення до білорусів: Росія готує теракт на АЕС "Астравец"
ГоловнаКультура

Росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини UNESCO, - Еміне Джапарова

Поки що РФ залишається членом Комітету.

Росія більше не головуватиме у Комітеті всесвітньої спадщини UNESCO, - Еміне Джапарова
Фото: obozrevatel.com

Головування Російської Федерації у Комітеті всесвітньої спадщини UNESCO припинено.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

“Хоча держава-терорист продовжує залишатися членом Комітету, проте її роль зведена до мінімуму”, - додала Джапарова.

Вона зазначила, що це був тривалий процес, за яким стояла кропітка робота наших дипломатів та Міністерства культури та інформаційної політики України.

Еміне Джапарова нагадала, що чергова 45-та сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО мала відбутися влітку 2022 року в Казані. 

Тоді Україна разом з численними партнерами серед держав-членів ЮНЕСКО наголосила, що неприпустимо проводити сесію на території держави-агресора, і наполягала на необхідності позбавити РФ головування в Комітеті. 

Нагадаємо, ЮНЕСКО створює базу руйнувань культурної спадщини в Україні. Міжнародна організація ООН використовує супутникові знімки, зроблені до і після початку війни в Україні, для моніторингу руйнувань культурних об'єктів під час бойових дій, і найближчими тижнями має намір запустити публічну платформу для відстеження цих руйнувань.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також