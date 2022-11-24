Росіяни обстріляли три громади Сумської області

Сьогодні, 24 листопада, росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигинській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Всього було зафіксовано 6 “прильотів”.

Також із території РФ зазнала артобстрілу Шалигинська громада, було 18 “прильотів”, обійшлося без руйнувань.

Середино-Будську громаду російські військові обстріляли із мінометів. Було 10 “прильотів”, без руйнувань.

Нагадаємо, сьогодні вдень, близько 17:00, російські окупаційні війська завдали удару по житловому району Херсона з артилерії та РСЗВ. Відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, з них четверо загинули.