Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
Наслідки російської ракетної атаки на Київ (фоторепортаж)
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
"Краще вже не піклуйтеся про нас". Переселенці отримали від ЮНІСЕФ і Мінреінтеграції браковані дитячі речі. Як це пояснюють
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
УПЦ (нібито не МП): Синод як вирок самим собі
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Закрити небо. Як Україна переходить на ППО західного зразка
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
Київська область унаслідок атаки повністю без світла, є цивільні постраждалі (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
"Нова пошта" спростувала припинення роботи в Херсоні (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
Росіяни запустили ракети з літаків, – Кім (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, є влучання в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли три громади Сумської області

Прикордоння обстрілювали із мінометів та артилерії.

Росіяни обстріляли три громади Сумської області
Фото: Telegram/Дмитро Живицький

Сьогодні, 24 листопада, росіяни відкривали вогонь по Середино-Будській, Новослобідській та Шалигинській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

По Новослобідській громаді ворог стріляв із мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджений житловий будинок. Всього було зафіксовано 6 “прильотів”. 

Також із території РФ зазнала артобстрілу Шалигинська громада, було 18 “прильотів”, обійшлося без руйнувань. 

Середино-Будську громаду російські військові обстріляли із мінометів. Було 10 “прильотів”, без руйнувань. 

Нагадаємо, сьогодні вдень, близько 17:00, російські окупаційні війська завдали удару по житловому району Херсона з артилерії та РСЗВ. Відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, з них четверо загинули.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також