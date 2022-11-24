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Російські окупанти обстріляли Херсон, є загиблі і поранені, - Янушевич

Через російський обстріл загорілася багатоповерхівка.

Російські окупанти обстріляли Херсон, є загиблі і поранені, - Янушевич
Фото: Скріншот з відео

Сьогодні вдень, близько 17:00, російські окупаційні війська завдали удару по житловому району Херсона з артилерії та РСЗВ. 

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“На цю годину відомо про 10 постраждалих внаслідок обстрілу, у чотирьох з них рашисти забрали життя”, - зазначив Янушевич. 

Він додав, що через російський обстріл загорілася багатоповерхівка. Ворожі снаряди потрапили також на дитячий майданчик. 

Як раніше повідомлялось, вчора російські окупанти знову обстріляли Херсон. Окупанти вдарили з артилерії, в результаті загинув 73-річний чоловік.

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