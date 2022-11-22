Окупанти повністю зруйнували або пошкодили в Україні майже 800 об’єктів культури

В Україні окупанти повністю зруйнували або частково пошкодили майже 800 об’єктів сфери культури. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Ми зараз ведемо активну роботу, зокрема з ЮНЕСКО, над тим, щоб зміцнити ці об’єкти напередодні зими, отримати, зокрема, генератори. Нам важливо зараз пройти зиму, щоб музеї були в теплі, щоб була електрика. І щоб у результаті культурне життя в країні тривало", – сказав він.

Міністр також підкреслив, що нинішня війна Росії проти України – війна за саме право бути українцем і існування української культури.

"Ця війна проти самої нашої ідентичності, проти нашого народу. Ми бачимо не лише Бучу, але й у багатьох інших звільнених районах і Харківської, і Херсонської областей українців вбивали лише за право бути українцями", – резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Ткаченко заявив, що за їхнім власним визнанням і документами росіяни вбачають свою культуру як зброю.