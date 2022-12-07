Олена Зеленська запропонувала створити світову мережу українських культурних центрів, - Укрінформ

Зараз до України прикута увага всього світу через війну.

Перша леді Олена Зеленська висловилась за створення українських культурних центрів у країнах Європи та Азії, аби підтримувати присутність України у світовому культурному просторі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на її виступ на щорічному форумі "Креативна Україна", який проходить у Києві.

Зеленська наголосила, що держава багато робить, аби зберігати присутність української культури у світі. Зокрема, за кордоном відбуваються концерти, виставки художників та фотографів.

"І впевнена, що ми не маємо зупиняти ці темпи. Мені здається, що було б доречним створювати мережу українських культурних центрів у світі, починаючи з Європи і закінчуючи країнами Азії", - сказала вона.

Дружина президента вважає це чудовим інструментом для того, щоб присутність України в культурному полі цих країн не зменшувалася.

"Мені здається, що, наприклад, якщо в Парижі нам вдасться відкрити український культурний центр, він був би дійсно міцним інструментом для культурної експансії України в цій державі", - заявила Зеленська.

За її словами, зараз до України прикута увага всього світу через війну. Водночас вона висловила переконання, що цей інтерес потрібно посилювати.

"Мені дуже приємно, що навіть зараз під час своїх особистих контактів я відчуваю, що не тільки зацікавленість та інтерес до нашої культури та України в цілому підвищився - люди у світі починають відрізняти українську культуру від, наприклад, російської, з якою іноді нас раніше плутали. Це приємно, і я впевнена, що маємо продовжувати нашу роботу", - сказала вона.

На її переконання, важливо показати, що українська культура -, історія, філософія, література - багата, що українці нею пишаються.

"Я впевнена, що те, що ми робимо, чим ми пишаємося, буде цікаве і світові. Ми не зупинимося і разом будемо продовжувати свою роботу для того, щоб зацікавленість українською культурою не втрачалася", - резюмувала перша леді.

Агентство зазначає, що Міжнародний форум "Креативна Україна", який відбувається з 2017 року, є найбільшою у Східній Європі платформою для обговорення напрямків державної політики у сфері культури та креативних індустрій. Його засновником та головним організатором є Міністерство культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, раніше перша леді України Олена Зеленська повідомляла, що за місяці війни окупанти пошкодили чи зруйнували в Україні 500 музеїв, історичних будівель та храмів. Це - спадок всього цивілізованого світу.