РФ завдала 87 ударів по Сумщині, пошкоджено об‘єкти цивільної інфраструктури

Протягом суботи, 24 грудня російська армія завдала 87 ударів по прикордонню Сумської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрацїі Дмитро Живицький.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 6 прильотів.
По Середино-Будській громаді вдарили двома ворожими мінам, які розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.
По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.
У Новослобідській громаді росіяни ударили з артилерії, відомо про 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти завдали 45 ударів по Краснопільській та Есманській громадах Сумської області.