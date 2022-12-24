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РФ завдала 87 ударів по Сумщині, пошкоджено об‘єкти цивільної інфраструктури

Окупанти також поліцілили по лініях електропередач.

РФ завдала 87 ударів по Сумщині, пошкоджено об‘єкти цивільної інфраструктури
Фото: Дмитро Живицький

Протягом суботи, 24 грудня російська армія завдала 87 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрацїі Дмитро Живицький.

Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 6 прильотів.

По Середино-Будській громаді вдарили двома ворожими мінам, які розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.

По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь з артилерії. Було 15 прильотів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач. Суттєво пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури.

У Новослобідській громаді росіяни ударили з артилерії, відомо про 14 прильотів. Суттєвих пошкоджень зазнав об‘єкт цивільної інфраструктури. 

Нагадаємо, 23 грудня російські окупанти завдали 45 ударів по Краснопільській та Есманській громадах Сумської області.

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