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Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині

Від снарядів постраждав сільський ФАП.

Росіяни обстріляли дві громади на Сумщині
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 23 грудня, російські окупанти завдали 45 ударів по Краснопільській та Есманській громадах Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зокрема, 7 мін розірвалися на прикордонні Краснопільської громади, а згодом росіяни скинули вибухівку з квадрокоптера. 

Також по прикордонним селам Есманської громади окупанти вели артилерійський вогонь, зафіксовано 20 прильотів. Від снарядів постраждав сільський ФАП, там вилетіли всі шибки, пошкоджений дах. 

Крім того, по громаді було випущено 12 кулеметних та 5 черг зі стрілецької зброї. 

Нагадаємо, 23 грудня Росія вкотре обстріляла один з енергетичних об'єктів ДТЕК. Через загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.

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