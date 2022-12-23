​Швейцарія виділить 14 млн франків на відновлення залізничної інфраструктури України

Відповідну угоду підписали віцепрем'єр-міністр Олександр Кубраков і посол Швейцарії в Україні.

14 мільйонів швейцарських франків отримає Україна від Швейцарії на відновлення залізничної інфраструктури. Зокрема, на фінансування та постачання рейкових скріплень і безперебійного функціонування залізничного транспорту.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Відповідне рішення ухвалив уряд країни. 23 грудня грантову угоду підписали віцепрем'єр-міністр з відбудови – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

"Співпраця Укрзалізниці з Швейцарською Конфедерацією дозволить профінансувати товари, роботи та послуги, необхідні для посилення майже 300 км залізничної мережі в Україні", - зазначив Кубраков.

За інформацією міністерства, постачання рейкових скріплень повинно відбутися у 2023 році. Роботи заплановано виконати на ключових магістралях.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці повідомили, що відновили енергопостачання на усіх головних дільницях і поступово стабілізовують рух пасажирських поїздів.

Також УЗ на випадок довготривалих відключень електроенергії підготувала генератори для вокзалів та резервує потяги додатковими тепловозами.