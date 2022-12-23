Володимир Зеленський окреслив завдання, які стоять перед українськими дипломатами наступного року

Наступного року перед українськими дипломатами стоїть багато завдань. Зокрема, це стосується євроінтеграції, підсилення санкційного тиску на Росію і підтримки українців, котрі були змушені виїхати за кордон.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до дипломатів.
Президент окреслив наступні завдання для українських дипломатів, щоб наступний рік став переможним:
- Початок переговорів про вступ України до ЄС.
- Підготовка до запланованого саміту НАТО і забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо.
- Кожному з вас будуть представлені наші оновлені оборонні та безпекові потреби. Ви маєте працювати постійно над тим, щоб їх задовольнити.
- Українська енергетика і загалом потреби нашої країни у відновленні після російських ударів, Fast Recovery Plan – працюйте максимально тісно з Урядом, Офісом, міжнародними організаціями та державами-партнерами, щоб усі наявні домовленості були забезпечені конкретним змістом.
- Санкції проти Росії – маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані ваші дії.
- Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас.
- Допомагайте знаходити і блокувати активи Росії та повʼязаних з державою-терористом осіб – на території країн вашого перебування. Ці кошти будуть спрямовані на відновлення нашої держави. Робіть усе, щоби країни, в яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний механізм.
- І обовʼязково – підтримуйте наших людей не просто настільки, наскільки можете, а значно більше. Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в Україну. І щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені.
Володимир Зеленський закликав брати за приклад роботу по "Патріотах", "Насамсах", "Айріс-Т", "Кроталь".
“Нам говорили, що це неможливо. Все це неможливо. Тепер усе це є. Дипломатія – це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть “ні”, має стати конкретним результатом для нас усіх”, - наголосив президент України.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про перспективи на фронті, які обговорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами Президента, Україна готується до різних варіантів розгортання подій на фронті, бачить наміри країни-агресора та готується на них відповідати.