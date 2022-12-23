Володимир Зеленський окреслив завдання, які стоять перед українськими дипломатами наступного року

Наступного року перед українськими дипломатами стоїть багато завдань. Зокрема, це стосується євроінтеграції, підсилення санкційного тиску на Росію і підтримки українців, котрі були змушені виїхати за кордон.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час звернення до дипломатів.

Президент окреслив наступні завдання для українських дипломатів, щоб наступний рік став переможним:

Володимир Зеленський закликав брати за приклад роботу по "Патріотах", "Насамсах", "Айріс-Т", "Кроталь".

“Нам говорили, що це неможливо. Все це неможливо. Тепер усе це є. Дипломатія – це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть “ні”, має стати конкретним результатом для нас усіх”, - наголосив президент України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив про перспективи на фронті, які обговорили на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами Президента, Україна готується до різних варіантів розгортання подій на фронті, бачить наміри країни-агресора та готується на них відповідати.