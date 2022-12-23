Чого чекати від 2023?

Блискучий візит Президента України до Вашингтону, пакет допомоги на 2 млрд.$ разом з ЗРК «Patriot», ухвалення Сенатом рішення про додаткові асигнування для України на суму 44,9 млрд.$ у 2023 році - це добрі повідомлення наприкінці року. І додаткові надії на 2023. Проте не забуваємо і за російську відповідь на них.

Для початку шукаємо їх у відкритих джерелах - виступах путіна і шойгу на колегії МО рф 21.12.2022, котрі можна знайти на пропагандистському каналі «Звєзда» у повній версії. Ну або прочитати текстово у журналіста Юрія Бутусова та військового експерта Віктора Кевлюка. Якщо коротко - це:

- + 210 тис.військовослужбовців лише сухопутних військ рф. Їх підсилять 6 бригадами армійської авіації, до того ж створюються додаткові бомбардувальні та винищувальні авіаполки. Чекаємо ще на фаховий огляд власне повітряної компоненти підсилення військ рф.

- насичення штатної структури армії БПЛА починаючи з відділення.

- три армійські ремзаводи і нові ремпідрозділи у штатній структурі.

Все це (і решта, думаю, ще більше наш Генштаб отримує із закритих джерел) засвідчує що росія зробила чимало висновків і:

- готова продовжувати довготривалу війну;

- збільшенню боєздатності української армії готова протиставити додаткове комплектування військ живою силою.

З важливого далі. Невідомим до кінця залишається обсяг допомоги на яку розраховує росія від своїх союзників. Проте, очевидним є факт, що заплановані масштабні зміни боєздатності і чисельності російського війська неможливі лише за рахунок розконсервації баз зберігання і наявних можливостей свого ВПК.

Така сувора реальність. Ворог добре вчиться.

Схоже, що обнадійливих ознак завершення війни у 2023 році немає. Вангуємо звісно, що наступний рік точно матиме вирішальне значення для її ходу.

Переконаний, у нас є усі можливості системно реагувати. І використати усі можливості зовнішньої допомоги, набутого власного досвіду та внутрішньої мотивації.

Буде непросто, але Україна переможе!