Перебудова російської армії. Що рік прийдешній нам готує?

– сформувати Ленінградський і Московський військові округи на базі Західного військового округу;

– сформувати армійський корпус у Карелії;

– сформувати три нові мотострілецькі дивізії, зокрема, у складі загальновійськових армій у Херсонській і Запорізькій областях;

– розгорнути в дивізії сім найбільш боєздатних мотострілецьких бригад;

– сформувати дві нові десантно-штурмові дивізії;

– сформувати п’ять нових артилерійських дивізій військових округів;

– сформувати нові артилерійські бригади великої потужності (було сформульовано нечітко, ймовірно, що теж п’ять);

– розгорнути в п’ять дивізій морської піхоти п’ять бригад морської піхоти;

– мати в кожній загальновійськовій/танковій армії змішану авіаційну дивізію та бригаду армійської авіації (80-100 бойових вертольотів);

– сформувати три управління авіаційних дивізій;

– сформувати вісім бомбардувальних авіаційних полків;

– сформувати один винищувальний авіаційний полк;

– сформувати шість бригад армійської авіації;

– розгорнути три нові ремонтні заводи та додаткові ремонтні підрозділи у військах.

Фото: armyinform.com.ua

Крім суто організаційних заходів, запропоновано низку кроків, що, на думку розпалювачів війни в Україні, повинні наблизити російську версію РКЧА v.2022 до рівня сучасних збройних сил:

– додати кожній загальновійськовій армії ЗС РФ, котра веде бойові дії в Україні, по окремій авіаційній дивізії, при цьому мати в кожній полк ударної авіації (імовірно, бомбардувальників типу Су-24 та Су-34);

– увести в лад три стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160;

– збільшити виробництво крилатих ракет повітряного базування;

– наситити війська БпЛА різних типів і призначення всі ланки військової ієрархії, починаючи з відділення;

– створити інтегровану розвідувальну мережу, котра має поєднати розвідувальні сенсори, зокрема БпЛА;

– забезпечити захищені канали зв’язку між командирами і штабами;

– реалізувати концепцію мережецентричної війни;

– збільшити призовний вік з 18 до 21 року, що, за задумом МО РФ, має збільшити контингент для вербування потенційних контрактників.

Яку мету має наш ворог:

– відреагувати на загрозу вступу Фінляндії до НАТО;

– посилити військовий контроль за Білоруссю;

– покращити управління процесами формування стратегічних резервів і військовими організаційними структурами, підпорядкованими центру;

– утримати сухопутний коридор у Крим;

– утримати окуповані території в Запорізькій і Херсонській областях;

– сформувати нові військові організаційні структури, щоб провести нову стратегічну наступальну операцію та досягнути головної мети війни – ліквідації Української держави.

Фото: ЗМІ окупантів

Military balance-2021 описує чисельність ЗС РФ такими цифрами: чисельність ЗС – 900 000 (Сухопутні війська – 280 000, ВМФ – 150 000, ПКС – 165 000, РВСП – 50 000, ПДВ – 45 000, ССО – 1 000, Залізничні війська – 29 000, органи управління та сили підтримки та забезпечення – 180 000), при цьому військовослужбовців за контрактом – 405 000 осіб.

Що може отримати противник, реалізувавши заходи, проголошені в Москві на колегії ворожого МО:

– збільшити чисельність своїх ЗС до 1 500 000 осіб;

– збільшити кількість військовослужбовців за контрактом до 695 000 осіб;

– наростити чисельність, ударну та вогневу міць свого стратегічного наступального угруповання;

– сформувати два управління військових округів, один армійський корпус (типова структура – одна дивізія, одна бригада, одна артбригада великої потужності, артполк і частини забезпечення та обслуговування, загалом до 15,5 тис. осіб), 17 нових мотострілецьких, десантно-штурмових дивізії та дивізій морської піхоти, 5 артилерійських дивізій, 5 артбригад великої потужності, 9 авіаполків різного призначення, 6 бригад армійської авіації. 12 бригад, котрі будуть основою для розгортання дивізій, переформовуються в лінійні полки цих дивізій;

– отримати до 90 нових БТГр;

– оптимізувати підтримку наземних сил з повітря, для чого інтегрувати до кожної армії змішану авіадивізію та бригаду армійської авіації (12 змішаних авіадивізій і 12 бригад армійської авіації змінять підпорядкування або форму бойового застосування).

Фото: defence-ua.com Формування БАРСу (Боевой армейский резерв страны) під егідою міноборони РФ – мобрезерв територіальної оборони.

Потрібно вивчити такі питання:

Якщо формування нового армійського корпусу (за зразком Третього АК), переформатування п'яти бригад морської піхоти в п'ять дивізій морської піхоти, семи окремих мотострілецьких бригад у сім мотострілецьких дивізій, формування трьох нових мотострілецьких і двох десантно-штурмових дивізій не бентежить, окрім «де взяти бойову техніку та як збільшити в три-чотири рази кількість наявних офіцерів?», то де взяти озброєння на п'ять артдивізій, п'ять артбригад великої потужності, вісім бомбардувальних полків, винищувальний полк – велике питання.

Не збігається і з авіадивізіями-бригадами: ЗС РФ має 12 армій, але шість авіадивізій, хоче сформувати ще три управління авіадивізій (де візьмуться ще три?) та чотири бригади армійської авіації (треба 12, але є шість вертолітних полків і план сформувати ще шість бригад АА). Поки що немає розуміння.

Що вже зараз можна стверджувати:

– військова криза, ініційована РФ у Європі, не має політичного рішення;

– РФ готується до довготривалого протистояння, адже проголошені заходи не можуть бути реалізовані в короткостроковій перспективі;

– РФ намагається виконати роботу над помилками.

Заяви керманичів кремлівської кліки не залишають сумнівів: РФ оголосила, що починає готуватися до нової стратегічної повітряно-наземної наступальної операції, котра може розпочатися через 6-12 місяців. Якщо, звісно, ми дозволимо їм це зробити.