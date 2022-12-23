У НАБУ назвали "популярні" корупційні схеми з державними закупівлями в Україні

З початком повномасштабного вторгнення Росії корупційні тенденції не дуже змінилися. І досі окремі особи прагнуть привласнити бюджетні кошти. Є й ті, хто бере хабарі.

Про це керівник головного підрозділу детективів НАБУ Андрій Калужинський повідомив у інтервʼю ZN.UA.

"Як-то кажуть, нічого нового. Але зараз це все виглядає надзвичайно цинічно… Коли одні крадуть гроші, а інші жертвують своїм життям", – зазначив він.

Керівник підрозділу додав, що детективи бачать журналістські розслідування про можливі правопорушення.

"І всі факти, які можуть свідчити про наявність складу злочину, ми вивчаємо і даємо їм належну оцінку. Я не буду казати про конкретні факти і прізвища, але ми не закриваємо очі на корупційні процеси, які відбуваються в межах нашої підслідності", – зазначив він.

Серед таких прикладів він назвав поставки державі товарів чи послуг за завищеними цінами через різноманітні компанії-"прокладки".

На зауваження журналістки, що сюди ж можна додати прізвище відомої династії Фісталів, які і до війни, і зараз закуповують медобладнання в рамках "Великого будівництва", він сказав: "Ми знаємо про подібні факти, вони розслідуються. За великим рахунком такі схеми існують за всіма напрямами. Кейси з медобладнанням – лише одні з них".

"Ще досить поширена схема – завищення обсягів виконаних робіт. Іноді взагалі відбувається закупівля на папері речей, яких не існує, які не поставляються державі. Це основні і найбільш поширені тренди, які ми визначаємо за нашим напрямом роботи", – повідомив керівник головного підрозділу детективів НАБУ.

Брати Герман і Володимир Фісталь, про які згадує журналістка, займаються фармацевтичним бізнесом. За даними журналістів "Наші гроші", компанія з їхньої групи "Автоспецпром" виявилася фактичним монополістом у постачанні машин швидкої допомоги. Улітку 2022 "Медичні закупівлі України" замовили в них швидкі, попри те, що торік компанія зірвала замовлення.