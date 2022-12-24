Нестача снарядів і ракет обмежує російський наступ, - британська розвідка

Навіть підтримання оборони уздовж довгої лінії фронту вимагає значних витрат снарядів, додали у розвідці.

Ключовим фактором, який обмежує російські наступальні операції у війні проти України, є нестача боєприпасів і ракет.

Про це у Twitter повідомляє розвідка міністерства оборони Великої Британії.

«Від жовтня Росія посилила свої сили в Україні десятками тисяч резервістів. Незважаючи на зменшення дефіциту особового складу, нестача боєприпасів, швидше за все, залишається ключовим обмежуючим фактором російських наступальних операцій. Росія, ймовірно, обмежила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі приблизно до одного разу на тиждень через обмежену доступність крилатих ракет», – йдеться в повідомленні.

«Так само Росія навряд чи збільшила свої запаси артилерійських боєприпасів настільки, щоб забезпечити можливість широкомасштабних наступальних операцій», – додали у розвідці.

Там наголосили, що вразливість нинішнього оперативного плану Росії полягає в тому, що «навіть просто підтримання оборонних операцій уздовж довгої лінії фронту вимагає значних щоденних витрат снарядів і ракет».

Нагадаємо, що за даним Генштабу, підрозділи Сил оборони України 23 грудня відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Напередодні в Генштабі повідомили, що ворог збільшив обсяги перевезення залізничним транспортом особового складу, військової техніки та боєприпасів до районів ведення бойових дій.