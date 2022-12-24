Головне за ніч. Субота, 24 грудня

Відбиті атаки противника на Донбасі, втрати окупантів, ворожий обстріл Херсонщини, удар російських ракет по Запоріжжю, акція на підтримку полонених "азовців".

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Українська авіація впродовж доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удару по позиціях зенітно-ракетного комплексу противника. Крім того, вдалося збити дев'ять ворожих БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Водночас ворог минулої доби завдав трьох ракетних та 10 авіаційних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також окупанти здійснили 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в результаті чого постраждали цивільні об’єкти Херсона, є жертви серед мирного населення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 24 грудня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що станом на 24 грудня російська армія втратила на війні в Україні близько 101430 осіб. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 480 окупантів.

Найбільше загарбникам дісталося на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Територію Херсонщини російські окупанти за минулу добу обстріляли 74 рази. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є шестирічна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані", - повідомив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Також росіяни весь день атакували житлові квартали Херсона. В обласному центру було зафіксовано 36 обстрілів. Ворожі снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

У ніч на 24 грудня Росія обстріляла ракетами передмістя Запоріжжя.

За словами керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха, декілька ракет влучили в приміщення гімназії в Степенській громаді.

"Також постраждали будинки поруч. Люди цілі та неушкоджені", - додав Старух.

Сьогодні, 24 грудня, о 14:00 на Софійській площі в Києві пройде мирна акція на підтримку полонених бійців полку "Азов".

Рідні та близькі полонених росіянами азовців хочуть закликати весь світ згадати про Героїв "Азову" та помолитися за них, повідомило ГО “Жінки зі сталі”.

“Кожного дня ми маємо згадувати про велику ціну, що заплатили захисники “Азовсталі”, аби ми могли в вільній Україні зустрічати Різдво разом сі своїми родинами”, - наголосили організатори акції.

Нагадаємо, майже 94 мільйони гривень зібрано від продажу браслетів "Азовсталь. Символ незламності". Кошти підуть на придбання дев'яти безпілотників для першого в світі флоту морських дронів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!