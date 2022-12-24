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У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями

Також НКРЕКП розпочала перевірки 12 операторів систем розподілу.

У Міненерго назвали порушників графіків відключення електроенергії і пригрозили керівникам обленерго адмінстягненнями
Фото: EPA/UPG

У Міністерстві енергетики назвали регіони, де зафіксовано найбільше порушень графіків відключення електроенергії.

Як повідомили в пресслужбі відомства, станом на 23 грудня найбільше порушень виявили у:

  • Волинській, 
  • Київській, 
  • Полтавській, 
  • Миколаївській, 
  • Одеській областях 
  • м.Києві. 

"Найменше порушень на даний час виявлено у Івано-Франківській, Кіровоградській та Рівненській областях", - зазначили в Міненергетики.

Крім цього, НКРЕКП зафіксувала недотримання вимог щодо обслуговування споживачів колл-центрами у 10 операторах систем розподілу. 

Через численні звернення споживачів щодо нерівномірних та несправедливих графіків відключення електроенергії та неналежного інформування про перерви Комісія розпочала перевірки 12 операторів систем розподілу у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Полтавській областях, а також у Києві.

"У разі, якщо оператори систем розподілу не дотримуватимуться приписів контролюючих органів та не усунуть виявлені порушення, до їхніх керівників застосовуватимуться персональні адміністративні стягнення", - заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.

Водночас у Міністерстві наголосили, що через руйнування та аварії внаслідок постійних російських атак українська електроенергетика не може задовольнити потреби всіх споживачів. 

Нагадаємо, наприкінці листопада Міністерство енергетики доручило провести позапланові перевірки дотримання графіків відключення світла. Позапланові перевірки на об’єктах енергетики буде здійснювати Держенергонагляд. Його уповноважені представники чергуватимуть на диспетчерських пунктах ОСП та ОСР в ранкові та вечірні пікові години з метою контролю за дотриманням графіків відключення електричної енергії.

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