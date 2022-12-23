Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
Чому 8271 – шкідливий закон, що перетворює нашу армію на армію держиморд
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
8271: виправдана суворість чи батіг для військових?
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
Росія далі горітиме, падатиме і вибухатиме
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський – Washington Post
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
БЕБ вилучило понад 25 млн грн готівкою у компаній відомого львівського бізнесмена
Два Різдва: окремо чи разом
Два Різдва: окремо чи разом
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Ситуація із електропостачанням у Києві покращилась, - Yasno
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
Про що домовилися Путін і Лукашенко в Мінську
ГоловнаЕкономікаДержава

​За кошти сім'ї британського архітектора розробляють новий генплан Харкова

Із міського бюджету грошей не виділяли.

​За кошти сім'ї британського архітектора розробляють новий генплан Харкова
Фото: EPA/UPG

Новий Генеральний план розвитку Харкова створюють за кошти сім'ї британського архітектора Нормана Фостера.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Коштів із міського бюджету на документ не виділяли. 

Терехов зазначив, що архітектор "розуміє, що під час війни ми маємо інші турботи, є на що витрачати гроші".

Для того, аби реалізувати проєкт, міська влада веде переговори з європейськими банками. Частину коштів візьмуть із бюджету міської територіальної громади.

Нагадаємо, нещодавно влада міста повідомляла про великі інфраструктурні руйнування через ракетну атаку Росії.

22 грудня російські окупанти вдарили по місту двома ракетами.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також