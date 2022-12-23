​За кошти сім'ї британського архітектора розробляють новий генплан Харкова

Новий Генеральний план розвитку Харкова створюють за кошти сім'ї британського архітектора Нормана Фостера.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міськради з посиланням на міського голову Ігоря Терехова.

Коштів із міського бюджету на документ не виділяли.

Терехов зазначив, що архітектор "розуміє, що під час війни ми маємо інші турботи, є на що витрачати гроші".

Для того, аби реалізувати проєкт, міська влада веде переговори з європейськими банками. Частину коштів візьмуть із бюджету міської територіальної громади.

Нагадаємо, нещодавно влада міста повідомляла про великі інфраструктурні руйнування через ракетну атаку Росії.

22 грудня російські окупанти вдарили по місту двома ракетами.