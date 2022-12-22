Львівським податківцям повідомили про підозри за "схеми" з відшкодування ПДВ

Бюро економічної безпеки, СБУ та Офіс Генпрокурора запобігли реалізації багатомільйонної схеми безпідставного відшкодування ПДВ, яку організували керівництво та службові особи Державної податкової служби у Львівській області.

Про це повідомили в пресслужбі БЕБ.

"Трьом особам Львівської податкової, на підставі зібраних під час розслідування доказів, повідомлено про підозру у вчиненні злочину – зловживання владою, або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - розповіли в Бюро.

У БЕБ зазначили, що львівські податківці під час війни безпідставно відшкодували зловмисникам понад 40 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Було домовлено, що компанії імпортували широкий асортимент продукції, її продавали за готівку без відображення в звітностях. Натомість для податкової писали, що товар нібито залишився на складах. Тоді зловмисники за попередньою змовою та погодженням із податківцями формували заявку на безпідставне відшкодування ПДВ.

"Замість безпосереднього виконання своїх службових обов’язків податківці не звертали увагу на відсутність продукції на складах та відсутність самих складських приміщень. Таким чином державні кошти акумулювалися на рахунках ризикових підприємств та у подальшому конвертувалися у готівку", - зазначили в бюро економічної безпеки.

Правоохоронці досліджують інші факти можливої неправомірної діяльності посадовців львівської податкової та встановлюють коло причетних до цієї схеми осіб.

У БЕБ додали, що санкції інкримінованого злочину передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 6 років.

Нагадаємо, раніше підозру повідомили заступнику начальника податкової Тернопільщини, який займався поборами.

Також СБУ затримала податківців із Дніпропетровщини, котрі налагодили механізм крадіжки активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ. Таким чином з державного бюджету намагалися вкрасти понад 240 млн грн.