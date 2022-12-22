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Шмигаль заявив, що при найбільш складному випадку повного блекауту вихід із нього займатиме 7-10 днів

"Нам вистачає усього, щоб вийти з можливого блекауту", - додав прем'єр.

Шмигаль заявив, що при найбільш складному випадку повного блекауту вихід із нього займатиме 7-10 днів
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

При найбільш складному випадку повного блекауту вихід займатиме від 7 до 10 днів

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"При найбільш складному випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ не переживав ще таких речей", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що "нам вистачає усього, щоб вийти з можливого блекауту".

"У нас достатньо диверсифікована система генерації, щонайменше шість видів – атомна енергетика, теплова вугільна, гідрогенерація, малі ГЕС та малі ТЕЦ, основним завданням яких є виробництво тепла, але вони також можуть виробляти електроенергію", - зауважив очільник уряду.

Прем'єр перелічив відновлювальні джерела енергії, які в разі вимкнення електроенергії можуть працювати в так званих "острівцях". Також альтернативою є мобільні джерела генерації, як-от генератори різної потужності та газотурбінні й газопоршневі мініелектростанції, що відновлюють свою роботу. За словами Шмигаля, українці з початку року завезли уже 510,3 тисячі генераторів.

Прем'єр наголосив, що у випадку, якщо генерація постраждає ще більше, Україні доведеться імпортувати електроенергію. 

"В Європі електрика коштує дуже дорого, орієнтовно втричі дорожче, ніж у нас. Відповідно, якщо ми купимо імпортну електроенергію, населенню продамо по 1,44 грн, покриємо різницю через ПСО (в 2022 році вже 15 млрд грн покриває "Укргідроенерго" і 92 млрд грн покриває "Енергоатом"), то бізнес буде вимушений платити більше", - сказав Шмигаль. Нагадаємо, в Укренерго озвучили умови, за яких можливий блекаут.

Раніше Денис Шмигаль заявляв, що евакуація з Києва через блекаут може застосовуватися в останню чергу як екстрений крок.

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