Із 1 січня зросте вартість електроенергії для непобутових споживачів, - НКРЕКП

Із 1 січня 2023 року в Україні зросте вартість електроенергії для непобутових споживачів.

Відповідне рішення ухвалила 21 грудня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, йдеться на її сайті.

НКРЕКП скоригувала тарифи на такі послуги:

передачі електричної енергії,

диспетчерського управління НЕК «Укренерго»,

розподілу електричної енергії

постачальників універсальних послуг.

"Коригування тарифів, що будуть діяти з 1 січня 2023 року, відбулось на мінімальному рівні з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, постачальників універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України", - наголосили в комісії.

В результаті коригування тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт*год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт*год, пояснили в НКРЕКП.

Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається незмінною.

Нагадаємо, раніше парламент заборонив підвищувати тарифи для населення на період воєнного стану і відбудови України.

Мораторій на здорожчання встановлено за рахунок залучення 125 млрд гривень від міжнародних партнерів.