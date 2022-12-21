Із 1 січня зросте вартість електроенергії для непобутових споживачів, - НКРЕКП

Із 1 січня 2023 року в Україні зросте вартість електроенергії для непобутових споживачів.
Відповідне рішення ухвалила 21 грудня Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, йдеться на її сайті.
НКРЕКП скоригувала тарифи на такі послуги:
- передачі електричної енергії,
- диспетчерського управління НЕК «Укренерго»,
- розподілу електричної енергії
- постачальників універсальних послуг.
"Коригування тарифів, що будуть діяти з 1 січня 2023 року, відбулось на мінімальному рівні з урахуванням необхідності забезпечення збалансованої роботи системного оператора, операторів систем розподілу, постачальників універсальних послуг та підтримання достатнього рівня стійкості енергетичної системи України", - наголосили в комісії.
В результаті коригування тарифів середнє зростання ціни електроенергії для кінцевих непобутових споживачів становитиме близько 15 коп. за кВт*год. При цьому середнє зростання ціни електроенергії для промислових енергоємних споживачів складе близько 4 коп. за кВт*год, пояснили в НКРЕКП.
Ціна електроенергії для побутових споживачів залишається незмінною.
Нагадаємо, раніше парламент заборонив підвищувати тарифи для населення на період воєнного стану і відбудови України.
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