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Кабмін збільшив суму кредиту від Польщі до 160 млн євро на інвестиційні проєкти

Раніше планувалося залучити 100 млн євро кредитних коштів.

Кабмін збільшив суму кредиту від Польщі до 160 млн євро на інвестиційні проєкти
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін на засіданні 20 грудня ухвалив рішення збільшити суму кредиту зі 100 до 160 млн євро, які планує взяти у Польщі.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Відповідні зміни внесуть до Договору між урядами обох держав.

Зміни стосуються:

  • збільшення суми кредиту із 100 млн євро до 160 млн євро;
  • продовження кінцевої дати укладення контрактів з 31.12.2022 до 31.12.2024;
  • скасування положення щодо вимоги отримання не менше 60% витрат польського походження для закупівлі сканерів;
  • надання можливості вносити зміни до контрактів, укладених у 2017-2018 роках, щодо збільшення їх ціни, у тому числі більше ніж на 50% від початкової вартості контракту.

160-мільйонний кредит хочуть розподілити так:

  • Укравтодор отримує 94,1 млн євро (розбудова дорожньої інфраструктури на підходах до 5 пунктів пропуску на українсько-польському державному кордоні);
  • Держмитслужба – 58,9 млн євро (облаштування пунктів пропуску «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська», закупівля мобільних скануючих систем на пунктах пропуску «Ягодин», «Шегині», «Краківець», «Рава-Руська»);
  • адміністрація Держприкордонслужби – 7,0 млн євро (закупівля безпілотних авіаційних систем та засобів моніторингу державного кордону).

Нагадаємо, Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги на 28,8 млн євро. Відповідне рішення ухвалив 20 грудня президент країни Саулі Нііністьо.

Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредиту на пільгових умовах через механізм адміністративного рахунку МВФ.

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