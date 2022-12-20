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АМКУ наклав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах

Порушення виявлені на тендері з реконструкції стадіону "Авангард" у Рівному в 2018 році.

АМКУ наклав найбільший у 2022 році штраф за змову на тендерах
Фото: Politeka

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України наклала найбільший штраф у 2022 році за змову, здійснену учасниками під час публічних закупівель.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Комітет визнав, що приватна виробничо-комерційна фірма "Фіалка" і товариство з обмеженою відповідальністю "Стиль-Декор" вчинили порушення Закону України "Про захист економічної конкуренції" - а саме вдалися до антиконкурентних узгоджених дій під час участі у закупівлі: "Реконструкція стадіону «Авангард» на вул. Замковій, 34 у м. Рівному".

Замовником послуги було Управління капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради. Очікувана вартість закупівлі становила 202 260 782,00 грн (з ПДВ).

"Під час розгляду справи було зібрано достатньо доказів для доведення факту порушення, а саме - що вказані суб’єкти господарювання узгоджували між собою поведінку під час участі у торгах, через що конкуренцію між ними було усунуто. За змову на публічних закупівлях ПВКФ «Фіалка» і ТОВ «Стиль-Декор» оштрафовані на загальну суму 92 093 458 грн",- повідомили в АМКУ.

Нагадаємо, Попри порушення на тендері, стадіон "Авангард" відремонтували. У вересні 2022 року рівненський футбольний клуб "Верес" після п'ятирічної перерви почав проводити на ньому домашні матчі.

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