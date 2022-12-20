В Україні планують відновити перевірки постачальників у сферах енергетики та компослуг

Після введення в Україні воєнного стану переважна більшість заходів державного контролю була призупинена.

В Україні планують відновити планові та позапланові перевірки компаній, що працюють на ринках енергетики та комунальних послуг.

Про це повідомила пресслужба Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

“НКРЕКП відновить планові та позапланові перевірки ліцензіатів, що працюють у сфері енергетики та комунальних послуг”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після введення в Україні воєнного стану переважна більшість заходів державного контролю була призупинена рішенням Кабінету міністрів. Водночас, НКРЕКП продовжувала фіксувати численні порушення суб’єктами господарювання правил, що регулюють їх діяльність на ринках електричної енергії та природного газу.

За результатами детального аналізу стану функціонування енергетичних ринків, Уряд України своїми рішеннями від 13 травня 2022 року та 27 серпня 2022 року надав право НКРЕКП протягом періоду воєнного стану проводити позапланові невиїзні перевірки та планові невиїзні перевірки відповідно.

6 грудня 2022 року КМУ прийняв зміни до постанови №303, які надають можливість НКРЕКП проводити також й позапланові виїзні перевірки.

При цьому планові та позапланові виїзні перевірки здійснюватимуться у тих областях України, де відсутні територіальні громади, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Очікується, що проведення усього комплексу заходів державного контролю сприятиме ефективному функціонуванню та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг, реалізації цінової і тарифної політики, створить умови для залучення інвестицій у розвиток цих сфер, підвищить рівень захисту прав споживачів та якість надання послуг, в тому числі й під час воєнного стану.

НКРЕКП вимагає від ліцензіатів дотримуватись вимог законодавства та ліцензійних умов у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нагадаємо, через російські обстріли у Києві застосовані значні обмеження електроенергії. У зв'язку із цим без стабільного електропостачання залишаються 10 котелень столиці. Всі понад 430 розгорнутих в Києві пунктів обігріву працюють цілодобово.