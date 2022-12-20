Учора Україна отримала від Канади додаткові 500 млн канадських доларів (367 млн доларів США) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Зазначається, що загальна сума кредиту становить 1,95 млрд канадських доларів (1,432 млрд доларів США).

Це кошти п’ятирічних “Облігацій суверенітету України”, які уряд Канади розмістив для підтримки України напередодні важкого зимового періоду. Кредит надається на пільгових умовах через адміністративний рахунок Міжнародного валютного фонду (МВФ).

“Уряд Канади вкотре демонструє лідерство у підтримці України. Щойно отримали 500 млн канадських доларів, які надійшли після випуску “Облігацій суверенітету України”. Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, а також сприятимуть збереженню фінансової стабільності України. Вдячний за підтримку, яка наближає нашу перемогу над агресором”, – заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 15 червня 2022 року Україна отримала 1 млрд канадських доларів (779 млн доларів США), а 18 серпня 2022 року до державного бюджету надійшло 450 млн канадських доларів (349 млн доларів США) кредиту на пільгових умовах зі строком погашення до 10 років і відсотковою ставкою 1,69% річних.