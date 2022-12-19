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У 2022 році експорт пшениці з окупованого РФ Криму до Сирії зріс у 17 разів, – Reuters

З січня по грудень Сирія імпортувала з Криму близько 501,8 тис. тонн пшениці, а за весь минулий рік – 28,2 тис тонн.

У 2022 році експорт пшениці з окупованого РФ Криму до Сирії зріс у 17 разів, – Reuters
Фото: EPA/UPG

У поточному році Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого Росією Криму. Це свідчить про зміцнення економічних зв’язків між двома союзниками, яких уникає Захід.

Про це пише Reuters.

За даними Refinitiv, експорт пшениці, яка відправляється до Сирії з чорноморського порту Севастополя у Криму, цього року зріс в 17 разів і становить трохи більше 500 000 тонн. Це майже третина загального імпорту зерна в країну.

Оскільки санкції ускладнюють торгівлю Сирії та Росії за допомогою звичайного морського транспорту, дві країни все більше покладаються на власні кораблі для перевезення зерна, включаючи три сирійські судна, які підпадають під санкції, накладені Вашинктоном.

 

Нагадаємо, Росія окупувала Крим у 2014 році. 24 лютого російські війська вторглися в Україну. Незважаючи на військові невдачі, РФ все ще контролює частину сільськогосподарських територій країни у Херсонській і Запорізькій областях. 

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