Укренерго повідомило при припинення дії надзвичайної ситуації через російські обстріли

Цей режим запровадили через ранкову масовану атаку РФ на електроенергетичну інфраструктуру.

У НЕК "Укренерго" припинили дію надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.

Про це йдеться на сайті компанії.

Цей режим запровадили через ранкову масовану атаку РФ на електроенергетичну інфраструктуру.

Надзвичайну ситуацію ввели для учасників ринку електроенергії, стосувалася вона лише ринкових операцій.

"Окремо зазначаємо, що інформація щодо останнього розрахункового періоду, для якого розрахунки здійснюються з урахуванням глави 9.2 Правил ринку, буде надана згодом", - додали в Укренерго.

Нагадаємо, зранку 16 грудня рашисти завдали ще одного масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі нашої держави. За уточненими даними, російські окупанти випустили 70 крилатих та 4 керовані авіаційні ракети, 60 крилатих ракет було збито нашими силами протиповітряної оборони. В результаті було вражено об'єкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки в Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

У НЕК попередили, що вводять режим надзвичайної ситуації для учасників ринку електроенергії.