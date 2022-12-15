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У грудні в країни Африки відправили більше 1 млн тонн українського зерна

Станом на 14 грудня з України пішло 554 кораблі із 13,9 млн тонн агропродукції.

У грудні в країни Африки відправили більше 1 млн тонн українського зерна
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Фото: Фб Мінінфраструктури

За грудень Україна відправила в африканські країни понад 1 млн тонн зерна, зокрема і в країни, котрі перебувають на межі голоду.  

Про це повідомила пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства України. 

“За грудень Україна збільшила поставки пшениці до африканських країн з 24% до 25,08%”, - йдеться у повідомленні.

При цьому приріст відвантажень за грудень в країни, які перебувають на межі голоду, становить 138 тис. тонн.  

В Мінагрополітики повідомили, що станом на 14 грудня з України пішло 554 кораблі із 13,9 млн тонн агропродукції, з яких пшениці – 4 млн тонн, кукурудзи – 5,9 млн тонн. 

За останні два тижні приріст у відвантаженнях складає 1,6 млн тонн, з них пшениці – 399 тис. тонн, кукурудзи – 911 тис. тонн.  

Зокрема, вчора з портів Великої Одеси вийшли 4 судна з 69,5 тис. тонн агропродукції для Азії, серед них танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тис. тонн соняшникової олії для Індії. 

Станом на сьогодні разі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 22 судна, на які завантажать близько 730 тис. тонн української агропродукції. Ще 6 кораблів мають зайти найближчим часом.

Нагадаємо, 9 грудня Білорусь повідомила ООН, що без попередніх умов дозволить транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з литовських портів.

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