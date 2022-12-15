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Жовква заявив, що розблоковано рішення щодо 18 млрд євро макрофіну щодо України

Дискусія щодо санкцій продовжується.

Жовква заявив, що розблоковано рішення щодо 18 млрд євро макрофіну щодо України
Фото: elmundo.es

Рішення щодо макрофінансової допомоги для України в розмірі 18 млрд євро розблоковано.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"За нашою інформацією, вже остаточно розблоковано і буде позитивним для України", - йдеться в повідомленні Жовкви у Facebook.

Заступник глави ОПУ додав, що дискусія щодо санкцій проти Росії ще триває.

"І також чекаємо на підтримку з боку ЄС Формули миру Президента України. Президент ЄР Шарль Мішель свою підтримку вже висловив…", - зазначив Жовква.

Нагадаємо, раніше Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.

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