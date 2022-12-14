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​Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро

Допомога в обсязі 18 млрд євро у 2023 році надається Україні в формі кредиту на вигідних умовах.

​Європейський парламент затвердив виділення Україні 18 млрд євро
Фото: ЕРА/UPG

У вівторок, 14 грудня, Європейський парламент ухвалив у другому читанні рішення щодо виділення Україні макрофінансової допомоги у наступному році в обсязі 18 млрд євро.

Про це повідомляє сайт Європейської Комісії.

Оголошення про виділення Україні допомоги було зроблене під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі перед початком процедури голосування.

“Інструмент для надання допомоги Україні на 2023 рік, макрофінансової допомоги. Не було зроблено жодних запитів із запереченням або додатків, відповідно до правила 67-78 щодо пропозиції Ради ЄС. Таким чином позиція Ради ЄС вважається ухваленою і законодавство – прийнятим. Президент (Європарламенту – ред.) підпише його сьогодні по обіді”, – зазначила головуюча на сесійному засіданні.

Раніше депутати Європарламенту схвалили регламент, який дозволяє перерахувати пакет підтримки в розмірі 18 млрд євро Україні після того, як Угорщина наклала вето на початкову пропозицію.

Нагадаємо, вчора ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволяє надати Україні 18 млрд євро.

 

 

 

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