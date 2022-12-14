Випробування на міцність: ситуація в економіці та фінансових ринках України

Економічна ситуація в Україні залишається важкопрогнозованою через військову агресію рф та значну потребу України в зовнішній підтримці. Хоча за оцінкою Держстату темпи падіння ВВП України у ІІІ кварталі уповільнилися з 37% (у ІІ кв.) до 31% р/р, постійні атаки рф на інфраструктурні об’єкти в Україні продовжують чинити негативний вплив на економіку нашої країни. На минулому тижні Мінекономіки оцінило падіння ВВП України у листопаді у 41%, а вже цього тижня останні оцінки Уряду, що були озвучені Прем’єр-міністром на економічному форумі в Парижі, засвідчили, що продовження росією терористичної діяльності щодо інфраструктури може призвести до додаткових втрат ВВП на рівні 10 в. п., а загальне скорочення економіки за підсумками 2022 р. – сягнути 50% ВВП. Поступовий перегляд оцінок втрат економіки України від терористичних атак рф на інфраструктуру (від 2-3 в. п. наприкінці жовтня до понад 10 в. п. станом на середину грудня) підтверджує те, якою важкопрогнозованою залишається економічна ситуація в Україні через військову агресію рф та значну потребу України в зовнішній підтримці як у фінансовому плані, так і з забезпечення необхідним для відновлення технологічним обладнанням. Зокрема, на те, щоб «координувати існуючі механізми для надання короткострокової та довгострокової підтримки» буде спрямовано міжвідомчу Координаційну платформу донорів для України, про створення якої напередодні оголосили країни G7.

Фото: Міністерство інфраструктури України у Facebook

Хоча збирання врожаю в Україні добігає свого завершення, а роль експорту агропродукції після 24 лютого лише зросла, планування майбутньої посівної кампанії є ускладненим, в тому числі через невизначеність щодо подальшого функціонування зернового коридору. За даними Мінагрополітики за час реалізації зернової ініціативи з одеських портів Україна відправила близько 13 млн тонн зерна, а продовження дії зернової ініціативи не на 4 місяці, а хоча б на рік, дало б позитивний сигнал ринкам та можливість українським аграріям планувати свою діяльність на наступний сезон.

Бюджетна сфера

Під час чергового аукціону з розміщення державних цінних паперів, який відбувся 13.12.2022, Міністерство фінансів залучило для фінансування державного бюджету 14 млрд. гривень на строки від 6 місяців до 2 років. Середньозважена доходність нових запозичень становила 17,3%, зважаючи на те, що близько половини коштів (6,8 млрд. гривень) було залучено за 2-річними державними цінними паперами (із дохідністю до погашення 19,5% річних). Водночас за перші два тижні грудня сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним та становило 15,7 млрд. гривень, а загалом, із початку повномасштабної війни станом на 12 грудня 2022 р. Уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 199 млрд грн, 2,1 млрд. дол. США та 662,6 млн євро, тоді як від розміщення нових внутрішніх боргових інструментів на аукціонах залучив 128,8 млрд грн, 1,4 млрд. дол. США та 977,3 млн євро.

Обсяг державних цінних паперів в обігу за плинний тиждень збільшився на 18,2 млрд. гривень в результаті придбання Національним банком державних цінних паперів на суму 15 млрд. гривень, а також збільшення інвестицій в ОВДП з боку банків (+0,9 млрд. гривень), юридичних та фізичних осіб (разом – на 1,8 млрд. гривень), а також нерезидентів (+0,5 млрд. гривень).

Валютний ринок

Зростання чистого попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків минулого тижня обумовило збільшення 3-й тиждень поспіль інтервенцій Національного банку з продажу іноземної валюти для збалансування ринку. Упродовж минулого тижня Національний банк продав 583 млн. доларів США, порівняно із 569 млн. доларів США за тиждень до цього.

Про посилення тиску на обмінний курс гривні свідчить зростання дефіциту зовнішньої торгівля товарами та послугами, який за 10 місяців 2022 року перевищив 17 млрд. доларів США. Натомість суттєву підтримку платіжному балансу продовжують забезпечувати стійкі надходження з оплати праці українців за кордоном (11,8 млрд. доларів США за 10 міс. 2022 р.) та надходження міжнародної допомоги до сектору загальнодержавного управління (11,7 млрд. доларів США за 10 міс. 2022 р.).

Фінансовий сектор

За оперативними даними Національного банку обсяг гривневих кредитів, наданих банками корпоративному сектору у листопаді скоротився на 0,9%. Також продовжувало скорочуватися гривневе кредитування сектору домашніх господарств – на 0,8% за місяць. Водночас гривневе фондування банків у листопаді продовжувало зростати через значні видатки Уряду на оборону та соціальні цілі: гривневі депозити корпорацій за місяць зросли на 3,0%, домашніх господарств – на 2,4%.

Через поступову трансмісію імпульсів монетарної політики процентні ставки за гривневими кредитами та депозитами у листопаді зростали: кредити корпоративному сектору – на 1,0 в. п., депозити корпоративного сектору – на 0,6 в. п., депозити домашніх господарств – на 0,8 в. п. за місяць.

Завдяки притоку коштів на рахунки клієнтів банків обсяг ліквідності банківського сектору (у формі залишків на коррахунках та у депозитних сертифікатах НБУ) залишався на рівні понад 400 млрд. гривень. Основним чинником підтримки високого рівня банківської ліквідності продовжували виступати витрати з Єдиного казначейського рахунку Уряду, тоді як чистий продаж Національним банком іноземної валюти та збільшення попиту на готівку обмежували зростання обсягу вільної ліквідності в банківській системі. Надлишок ліквідності, у свою чергу, визначає низький попит банків на кредити рефінансування та утримання ринкових ставок на рівні нижньої межі ставок за операціями НБУ (23%).

Спрямуванню ресурсів банків на кредитування сприяє реалізація державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», на умовах якої минулого тижня банками було видано 256 пільгових кредитів на загальну суму майже 0,89 млрд грн. Загальна кількість виданих кредитів з початку широкомасштабних воєнних дій на території України за програмою становила понад 16,5 тисяч на загальну суму понад 69 млрд. гривень. З огляду на пріоритетність цілей воєнного часу, левову частку кредитів було видано банками на підтримку с/г виробництва та антивоєнні цілі.