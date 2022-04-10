Передумов для знецінення гривні немає, - Гетманцев

На сьогоднішній день не існує причин для девальвації гривні. Фінансова система залишається стабільною, а міжнародні резерви навіть зростають.

Про це заявив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час національного телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Фінансова система України є стабільною, жодних передумов для знецінення гривні немає", - сказав він.

Як зазначив Гетманцев, Україна витримала перші дні війни, коли були панічні настрої, а золотовалютні резерви НБУ навіть зросли з початку війни.

За його словами, реальний обмінний курс зараз не дуже відрізняється від офіційного.

Нагадаємо, що до кінця війни Нацбанк триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар. Таке рішення було ухвалене у день оголошення війни. Також НБУ обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч грн на день.