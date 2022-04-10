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Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня

Відбуватимуться планові регламентні роботи.

Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня
Фото: phl.com.ua

Сервіси Приват24 в ніч на 11 квітня будуть недоступні.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 31 березня у роботі банківського застосунку "Приват24" стався збій. Під час спроби зайти до свого облікового запису клієнти бачать повідомлення про проведення регламентних робіт.

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