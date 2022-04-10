Приват24 не працюватиме в ніч на 11 квітня

Сервіси Приват24 в ніч на 11 квітня будуть недоступні.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

"Сьогодні вночі проводимо планові регламентні роботи з Приват24. З 23:00 10 квітня до 8:00 11 квітня сервіси тимчасово будуть недоступні. Вибачте за незручності й дякуємо за розуміння!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 31 березня у роботі банківського застосунку "Приват24" стався збій. Під час спроби зайти до свого облікового запису клієнти бачать повідомлення про проведення регламентних робіт.