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Україна впровадила повне торговельне ембарго проти РФ

Фактично товарообіг було зупинено від початку повномасштабного вторгнення Росії, але це потрібно було формалізувати. 

Україна впровадила повне торговельне ембарго проти РФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: пресслужба Кабміну

Україна впровадила повне торговельне ембарго для товарів із Росії. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 квітня.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тараса Мельничук в Telegram

Таким чином тепер весь імпорт товарів із Росії на митну територію України заборонено. 

Уряд також денонсував угоду з Білоруссю щодо визнання і еквівалентності документів про освіту і вчені звання, про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Денонсовано також Договір між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в галузі науки і технологій.

Для переселенців Кабінет міністрів продовжив термін звернення за фінансової допомогою за березень. Раніше щоб отримати кошти за березень внутрішньо переміщені особи мали звернутись до 14 квітня, тепер – до 30. 

Міністри також скасували квотування експеорту великої рогатої худоби та її мʼяса і субпродуктів. Ці позиції тепер підлягають ліцензуванню для експорту. 

Нагадаємо, запровадити ембарго на торгівлю з Росією міністрам 6 квітня доручив президент Володимир Зеленський. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком повномасштабної війни, однак це потрібно було формалізувати. 

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