Україна впровадила повне торговельне ембарго проти РФ

Фактично товарообіг було зупинено від початку повномасштабного вторгнення Росії, але це потрібно було формалізувати.

Україна впровадила повне торговельне ембарго для товарів із Росії. Рішення було ухвалено на засіданні уряду 9 квітня.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тараса Мельничук в Telegram.

Таким чином тепер весь імпорт товарів із Росії на митну територію України заборонено.

Уряд також денонсував угоду з Білоруссю щодо визнання і еквівалентності документів про освіту і вчені звання, про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Денонсовано також Договір між Урядом України та Урядом Республіки Бєларусь про співробітництво в галузі науки і технологій.

Для переселенців Кабінет міністрів продовжив термін звернення за фінансової допомогою за березень. Раніше щоб отримати кошти за березень внутрішньо переміщені особи мали звернутись до 14 квітня, тепер – до 30.

Міністри також скасували квотування експеорту великої рогатої худоби та її мʼяса і субпродуктів. Ці позиції тепер підлягають ліцензуванню для експорту.

Нагадаємо, запровадити ембарго на торгівлю з Росією міністрам 6 квітня доручив президент Володимир Зеленський. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком повномасштабної війни, однак це потрібно було формалізувати.