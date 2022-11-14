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Втрати України від війни становитимуть 33-35% ВВП, – міністр фінансів

До кінця року Україна залучить від міжнародних партнерів 7,8 млрд доларів.

Втрати України від війни становитимуть 33-35% ВВП, – міністр фінансів

Втрати економіки України від війни очікуються на рівні 33-35% ВВП. Такий прогноз зробив міністр міністр фінансів Сергій Марченко.

"Наші оцінки збігаються з оцінками наших міжнародних партнерів, орієнтовно втрати ВВП будуть 33-35%", – заявив міністр в Медіацентрі Україна.

За його словами, втрати ВВП у номінальній вартості на 2022 рік становитимуть понад трильйон гривень.

Марченко також повідомив, що у Міністерстві фінансів розраховують до кінця року залучити від міжнародних партнерів 7,8 млрд доларів.

 

"У листопаді очікуються надходження близько 4,8 млрд доларів, зовнішнє фінансування на грудень – близько 3 млрд доларів", – розповів міністр.

Нагадаємо, федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде "планом Маршалла 21 століття" і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни.

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