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Канада надасть Україні 400 млн доларів військової допомоги

Ці кошти будуть використані для закупівлі військового обладнання і пального для літаків.

Канада надасть Україні 400 млн доларів військової допомоги

Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) для підтримки української армії.

Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.

За ці кошти буде закуплене військове, розвідувальне і комунікаційне обладнання й пальне для літаків.

 

“Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме поруч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж листопада Україна отримає від Канади 39 сучасних броньованих автомобілів. 

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