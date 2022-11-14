Канада надасть Україні 400 млн доларів військової допомоги

Ці кошти будуть використані для закупівлі військового обладнання і пального для літаків.

Канада оголосила про виділення Україні нового пакета військової допомоги на 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) для підтримки української армії.

Про це повідомили в Офісі прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що Канада додатково надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги, “щоб підтримати ЗСУ, які захищають Україну від жорстокого і невиправданого вторгнення РФ”.

За ці кошти буде закуплене військове, розвідувальне і комунікаційне обладнання й пальне для літаків.

“Поки Росія продовжує своє жорстоке й невиправдане вторгнення в Україну, Канада стоятиме поруч із українським народом та союзниками у захисті наших спільних цінностей миру, демократії та прав людини”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж листопада Україна отримає від Канади 39 сучасних броньованих автомобілів.