Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
Генерал США Ходжес зробив прогноз щодо звільнення Криму
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
У Запоріжжі евакуювано 88 мешканців Шевченківського району
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В Укренерго повідомили про відключення 13 листопада
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині троє чоловіків підірвалися на міні

Деокуповані території області - одні з найбільш замінованих росіянами, зазначає місцева влада.

На Харківщині троє чоловіків підірвалися на міні
Фото: EPA/UPG

Троє чоловіків підірвалися на міні в Харківській області 14 листопада.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

За його словами, потерпілі косили траву біля залізничної станції.

Синєгубов підкреслив, що майже щодня є постраждалі від російських мін. Деокуповані території Харківщини є одними з найбільш замінованих окупантами. Про це кажуть фахівці, які працюють над розмінуванням. 

"Вкотре звертаємося до жителів Харківщини: будьте обережними, уникайте узбіч та лісосмуг. Процес розмінування триває, і безпосередньо впливає на швидкість відновлення критичної інфраструктури", - зазначив керівник ОВА.

Він додав, що в регіоні вдалося відновити газопостачання вже на більш ніж 70%, електропостачання - на майже 75%. 

"Щодо тепла: на сьогодні працюють 472 котельні, це 90%. Із централізованим опаленням вже 7238 будинків, це 96%. Роботи тривають", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, днями в Херсоні сапер дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі. На Миколаївщині є жертви підривів на ворожих мінах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також