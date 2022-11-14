На Харківщині троє чоловіків підірвалися на міні

Троє чоловіків підірвалися на міні в Харківській області 14 листопада.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, потерпілі косили траву біля залізничної станції.

Синєгубов підкреслив, що майже щодня є постраждалі від російських мін. Деокуповані території Харківщини є одними з найбільш замінованих окупантами. Про це кажуть фахівці, які працюють над розмінуванням.

"Вкотре звертаємося до жителів Харківщини: будьте обережними, уникайте узбіч та лісосмуг. Процес розмінування триває, і безпосередньо впливає на швидкість відновлення критичної інфраструктури", - зазначив керівник ОВА.

Він додав, що в регіоні вдалося відновити газопостачання вже на більш ніж 70%, електропостачання - на майже 75%.

"Щодо тепла: на сьогодні працюють 472 котельні, це 90%. Із централізованим опаленням вже 7238 будинків, це 96%. Роботи тривають", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, днями в Херсоні сапер дістав поранення під час розмінування адмінбудівлі. На Миколаївщині є жертви підривів на ворожих мінах.