До “Армії відновлення” долучилися 3 314 українців, – Мінекономіки

До виконання сіспільно-корисних робіт в рамках проєкту “Армія відновлення” уже залучили 3 314 безробітних українців із дев’яти областей.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує сайт Міністерства економіки України.

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни і таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6 700 гривень”, – зазначила Бережна.

За її словами, станом на зараз такі роботи у дев’яти областіх України виконують 3 314 безробітних. Серед цих людей в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років. Вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше – у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.

Наразі суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській та Волинській областях.

Нагадаємо, станом на 28 листопада понад 2 000 безробітних українців залучили до “Армії відновлення”.