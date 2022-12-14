ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
ГоловнаЕкономікаДержава

До “Армії відновлення” долучилися 3 314 українців, – Мінекономіки

Вони отримують від 6 700 гривень на місяць.

До “Армії відновлення” долучилися 3 314 українців, – Мінекономіки
Фото: pkrv.dp.gov.ua

До виконання сіспільно-корисних робіт в рамках проєкту “Армія відновлення” уже залучили 3 314 безробітних українців із дев’яти областей.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна, інформує сайт Міністерства економіки України.

"Ми залучаємо людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни і таким чином надаємо їм можливість перейти в статус зайнятих осіб та отримувати за виконання суспільно корисних робіт щонайменше 6 700 гривень”, – зазначила Бережна.

 

За її словами, станом на зараз такі роботи у дев’яти областіх України виконують 3 314 безробітних. Серед цих людей в рівній пропорції є жінки та чоловіки, більшість з них (52%) у найбільш працездатному віці 35-50 років. Вони проживають переважно в маленьких містах, трохи рідше – у сільській місцевості, мають професійно-технічну (51%) або вищу (27%) освіту.

Наразі суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській та Волинській областях.

Нагадаємо, станом на 28 листопада понад 2 000 безробітних українців залучили до “Армії відновлення”. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також