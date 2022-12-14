ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
ЄС уклав угоду з Угорщиною, яка дозволить надати Україні 18 млрд євро, – Reuters
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Британія надасть Україні 125 зеніток
Британія надасть Україні 125 зеніток
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
Верховна Рада ліквідувала ОАСК
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
В офіційних документах Укрзалізниці "Південного вокзалу" Харкова немає
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне ліквідацію ОАСК
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
У США можуть скорегувати оцінку спроможності України проводити контрнаступ взимку, – ISW
ГоловнаЕкономікаДержава

На під’їзді до Херсону відкрито рух першим об’їздом зруйнованого мосту

Для зручності тимчасову дорогу заасфальтували.

На під’їзді до Херсону відкрито рух першим об’їздом зруйнованого мосту

Поблизу Херсону дорожники влаштовують об’їзди зруйнованого мосту на трасі М-14, рух по лівому об’їзду мосту вже відкрито. Для зручності тимчасову дорогу заасфальтували, повідомляє “Укравтодор”. 

Паралельно тривають роботи на правому об’їзді мосту. Там вивозять будівельне сміття та підготовлюють дорожнє полотно.

Загалом з моменту деокупації правобережжя вдалося відкрити рух 3 тимчасовими переправами.

Також дорожники продовжують розчищати державні дороги Херсонщини та допомагати комунальникам на вулицях населених пунктів після окупації. На основних транспортних коридорах правобережжя прибрали вже 213 кілометрів.

Нагадаємо, станом на кінець літа “Укравтодор” відновив проїзд через 50 мостів, знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також