Поблизу Херсону дорожники влаштовують об’їзди зруйнованого мосту на трасі М-14, рух по лівому об’їзду мосту вже відкрито. Для зручності тимчасову дорогу заасфальтували, повідомляє “Укравтодор”.

Паралельно тривають роботи на правому об’їзді мосту. Там вивозять будівельне сміття та підготовлюють дорожнє полотно.

Загалом з моменту деокупації правобережжя вдалося відкрити рух 3 тимчасовими переправами.

Також дорожники продовжують розчищати державні дороги Херсонщини та допомагати комунальникам на вулицях населених пунктів після окупації. На основних транспортних коридорах правобережжя прибрали вже 213 кілометрів.

Нагадаємо, станом на кінець літа “Укравтодор” відновив проїзд через 50 мостів, знищених унаслідок збройної агресії Російської Федерації.