Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян

Яким воно має бути і що має зробити для цього Україна?

Та енергетики працюють і дефіцит ресурсу зменшується – до кожного нового обстрілу. Повне ж відновлення енергосистеми може затягнутися на роки.

Тому маємо дефіцит, тривають планові відключення , які після прильотів змінюються аварійними. Замість графіку відключень уже доречно говорити про графіки включення.

Росія продовжує бити по енергетичній системі нашої країни. За офіційними даними половина усієї енергосистеми країни знищена, а збитки від обстрілів складають мільярди доларів. Окрім атомних електростанцій , в Україні, за поодинокими виключеннями, не залишилося генерації, яку б не обстріляли росіяни .

Скільки енергосистеми вже зруйновано

За словами очільника уряду Дениса Шмигаля, Україна потребує 1 млрд доларів на швидке відновлення критичної інфраструктури для проходження зими. Щоправда, мова йде не лише про електромережі, а й про підтримку централізованого теплопостачання.

Фото: kmu.gov.ua Денис Шмигаль

«Через атаки Росії на електроенергетичну систему пошкоджено половину нашої енергетичної інфраструктури. Приблизна вартість екстреної підтримки електроенергетики та сектору централізованого теплопостачання сумарно оцінюється в 1 млрд доларів», – заявив він.

Загалом, як наголошують в уряді, на відновлення України від наслідків російської агресії країні потрібні колосальні кошти. За попередніми оцінками, вже йдеться про 600 млрд доларів.

«В енергосистемі України залишається істотний дефіцит потужності. Після восьми хвиль ракетних атак у країні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% об’єктів високовольтної мережі», – сказав Денис Шмигаль.

За даними міністра енергетики Германа Галущенка, станом на початок тижня, 12 грудня окупанти знеструмили в Україні 44 високовольтні повітряні лінії електропередачі (ЛЕП).

Фото: mev.gov.ua

«Наша мета – не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб’єкти після наступних обстрілів», – підкреслив міністр на засіданні Координаційної групи з енергетики G7+, де йшлося про допомогу.

Як наголосив Галущенко, його підлеглі активно шукають у міжнародних партнерів, установ, компаній та організацій можливості допомоги українським генеруючим компаніям, операторам систем розподілу і передачі, газотранспортної системи, підземних газових сховищ та газорозподільчих мереж, газо- та вуглевидобувним підприємствам.

І хоча українські виробники систем електропостачання працюють безупинно, та більшість комплектуючих все ж таки імпортується.

Тобто поки основні зусилля влади та енергетики зосереджені на відновленні та збереженні наявних генерації та мереж – до цього докладають основні зусилля. Це зрозуміло.

Тим часом, аби підтримувати прийнятні умови для життя та бізнесу без централізованої подачі світла українці активно скуповують генератори та накопичувачі енергії.

Станом на зараз, енергетики оцінюють дефіцит електроенергії на рівні 20-30%.

Фото: EPA/UPG

При цьому, навіть у столиці досі з наявного обсягу майже 40% йде на критичну інфраструктуру, тож в окремих районах електроенергії впродовж доби подають лічені години.

Як наслідок, споживання катастрофічно впало (за 10 місяців цього року рівень споживання електроенергії тільки у ДТЕК зменшився на 30%), а видатки енергетиків не менш драматично зросли – через необхідність постійно ремонтувати та відновлювати інфраструктуру.

Тому енергетики пропонують підвищити вартість електроенергії для бізнесу. Новий тариф пропонують встановити 636,17 гривні/МВт-год. Загальне подорожчання при цьому складе 107% порівняно з актуальним тарифом.

Зміни можуть запровадити з 1 січня 2023 року, якщо буде згода Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Зрозуміло, таке підвищення тарифу призведе до зростання цін за продукцію та послуги.

Яка енергосистема потрібна Україні?

До війни третину обсягів електроенергії у нас споживали металургійні підприємства, зокрема, «Азовсталь» та ММК Ім. Ілліча в Маріуполі. Вони зараз вщент зруйновані, і відбудова, якщо власники на це зважаться, триватиме роки.

Фото: Дмитро Козацький

То ж зрозуміло, що українська енергомережа, яку проектували та будували в часи СРСР з урахуванням тогочасного бачення безпеки та потреб економіки, після війни має змінитись досить суттєво.

«Наша енергосистема не дуже змінилася за період незалежності. Просто не було такої необхідності, оскільки система мала величезний резерв потужності під радянську промисловість. Єдине, що ми змінювали – це застаріле обладнання більш сучасне. Базові речі залишилися у своїх місцях: підстанції, лінії, електростанції», – констатував в інтерв’ю Forbes гендиректор «ДТЕК Енерго»

Фото: donetsksteel.com.ua генеральний директор 'ДТЕК Енерго' Ільдар Салєєв

«Чи буде відновлюватись українська енергосистема у тому вигляді, який вона мала до війни? 100% ні! Чому? Бо значно змінився профіль споживання електроенергії», – заявив LB.ua виконавчий директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він переконаний: тепер важливо визначитись з подальшими очікуваннями на відновлення з врахуванням економічних перспектив споживачів.

Фото: Укрінформ директор Центру досліджень енергетики та експерт Центру оборонних стратегій Олександр Харченко

«Чи будемо ми будувати нові масштабні мартени та домни? Певно, що навряд. Але чи буде хтось в країні відновлювати металургію в принципі? Якщо так, то тоді важливо розуміти де, і як це місце в перспективі забезпечувати енергоресурсами. Якщо ж ні, то тоді нинішню мережу все одно треба переформатувати», – додав Олександр Харченко.

В подальшому треба буде визначити місця споживання електроенергії, потім, визначати якого виду генерація там потрібна.

При цьому, на його думку, після перемоги перспективним напрямком стане безвуглецева енергетика – атомна та відновлювальна.

Разом з цим, за словами Олександра Харченка, Україна не може покладатись виключно на відновлювальні ресурси, оскільки вони не маневрові – не можуть реагувати на збільшення/зменшення рівня споживання.

«Я б взагалі дозволив будувати їх виключно з комплексами накопичення електроенергії, акумуляторними, по простому», – зазначив експерт, додавши, що майбутня енергосистема має бути не концентрованою, а розподіленою по території, мати маневрові та високопродуктивні потужності – тобто, здатність швидко збільшувати та зменшувати виробництво.

Загалом, на думку директора Центру досліджень енергетики, Україна має розбудовувати свою електричну енергосистему на основі трьох основних складових – базова атомна генерація, генерація з використанням біомаси, біогазу, відновлювальна енергетика.

Фото: EPA/UPG

У Міненерго вже повідомляли, що розглядають можливості будівництва так званих «малих ядерних реакторів».

Наступним ресурсом може стати енергія біомас. У 2021 році в ЄС виробили 3,5 млрд м3 біометану, що на 20% більше, ніж у 2020 році. Ще більше зростання цього сектору передбачається за результатами 2022 року, оскільки запрацювали 184 нові біометанові установки.

«Маємо в Україні такі природні джерела енергії, як біогаз із біомаси. Їх у нас на полях щороку залишається під 40 млн т. Якщо її не палити та заорювати, а зібрати та спалити не на полі а в котельні когенераційної установки (комбіноване виробництво тепла та електроенергії), то отримаємо величезну мережу невеличких станцій від 20 до 50 МВт, які будуть або невеличке містечко забезпечувати теплом, або завод», – переконаний Олександр Харченко.

Крім того, за його словами, після війни в Україні в басейні морів перспективо розвивати виробництво електроенергії вітру та сонця. А ще країна має можливості розвитку гідроенергетики, й не лише на руслах річок, а, завдяки перепадам висот, та, як варіант, накопиченню води на місці старих кар’єрів.

Фото: ua-energy.org

Однак, як констатує Олександр Харченко, для того, аби ця стратегія стала успішною для країни і вона отримала необхідні для цього інвестиції, потрібно позбутися корупційних ризиків, які зараз є. Найперше, через тарифи, які не відповідають собівартості.

Він зазначає, що влада має на це піти після перемоги, аби не було схем заробітку на різниці тарифів.

«Після перемоги маємо зробити те, про що зараз навіть бояться згадувати – переглянути тариф та зробити його однаковим для усіх. Звичайно – з компенсаціями для тих громадян, хто буде цього потребувати. Наприклад – через механізм субсидій», – переконаний він. – До війни оплата електроенергії за двокімнатну квартиру складала 100-120 грн на місяць. Якщо підвищити тариф буде десь 400 грн. На скільки це критична плата за можливість мати електроенергію 24 години 7 днів на тиждень? Вирішуйте самі».