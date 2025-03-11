Росіяни атакували Дніпро, горить обʼєкт інфраструктури

Також є пошкодження двох приватних будинків.

Ввечері 11 березня російські окупанти завдали масованої атаки БпЛА по Дніпру.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків”, - написав Лисак.

Він уточнив, що під завалами, ймовірно, перебувають люди.

Інформація щодо наслідків ударів уточнюється.