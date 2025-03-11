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Росіяни атакували Дніпро, горить обʼєкт інфраструктури

Також є пошкодження двох приватних будинків.

Росіяни атакували Дніпро, горить обʼєкт інфраструктури
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

Ввечері 11 березня російські окупанти завдали масованої атаки БпЛА по Дніпру

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“На зараз відомо, що у Дніпрі горить обʼєкт інфраструктури. Також є пошкодження двох приватних будинків”, - написав Лисак. 

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Він уточнив, що під завалами, ймовірно, перебувають люди. 

Інформація щодо наслідків ударів уточнюється. 

  • Сьогодні, 11 березня, російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. До лікарів звернувся 22-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок вранішнього удару по Нікополю. 
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