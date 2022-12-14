Зв'язку з Кінбурном немає, - Кім

Із мешканцями захопленої російськими військами Кінбурнської коси на Миколаївщині немає зв'язку вже понад чотири місяці, відсутня також можливість доправити туди гуманітарну допомогу.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Укрінформ.

За його словами, зв'язку з Кінбурном немає, бо це небезпечно для місцевих мешканців, які там залишилися. Крім того, росіяни обстрілюють всі плавзасоби, якими можна було доставити допомогу, тому зробити це нереально.

Але люди на Кінбурнській косі чекають на звільнення, підкреслив Кім.

Нагадаємо, що унаслідок обстрілу Миколаївської області, який стався 12 грудня, поранено одну людину, пошкоджено і зруйновано житлові будинки.