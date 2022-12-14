​З часу деокупації 36 жителів Харківщини підірвалися на встановлених росіянами мінах

З часу деокупації територій Харківської області на встановлених росіянами вибухонебезпечних предметах підірвалися 36 жителів. Десять з них втратили кінцівки.

Про це повідомляє сайт Ізюмської міської ради.

“Після звільнення міста Ізюм у вересні нашими захисниками, російські окупанти залишили багато “подарунків” у вигляді вибухонебезпечних предметів. За час деокупації за медичною допомогою з вибуховими травмами звернулись 36 осіб, двоє з яких – діти. На жаль, десяти травмованим особам не вдалось зберегти нижні кінцівки, тому ці люди назавжди залишаться з каліцтвами і сумними спогадами про “русский мир”, – ідеться в повідомленні.

Місцева влада та лікарі просять жителів бути обережними, вибухонебезпечні предмети зустрічаються в лісі, полі, городах і ще досі трапляються на вулицях міста.

Нагадаємо, на Харківщині автомобіль наїхав на міну, двоє людей загинуло.