​Росіяни продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп‘янщини, - Харківська ОВА

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати населені пункти Куп'янського району Харківської області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Куп‘янщини. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районі Гряниківки Дворічанської громади", - йдеться в повідомленні.

Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Котлярівка, Табаївка та Берестове, а також Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове і Дворічна. Крім того, під обстрілами ворога були Харківський та Чугуївський райони.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Продовжується добровільна евакуації населення у більш безпечні місця області. Станом на 14 грудня кількість евакуйованих складає 339 людей, ще 64 заявки наразі в роботі.

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