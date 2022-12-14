У МВС нагадали, як розпізнати "Shahed" і як діяти при виявленні дрона-камікадзе

У Міністерстві внутрішніх справ нагадали, як діяти при виявленні російського дрона-камікадзе "Shehed 137".

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що двигун безпілотника такого типу схожий на звук роботи бензопили чи мопеда. Він літає на малій висоті, до 4 км і малопомітний радарами.

"Намагайтеся потрапити у спеціальні укриття. Користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами", – йдеться в повідомленні.

У разі загрози атаки дронів, треба слідувати наступним рекомендаціям:

Намагайтесь потрапити в спеціальні укриття;

Користуйтесь підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними паркінгами;

Тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об'єктів, автозаправних станцій;

Якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила "двох стін".

Правоохоронці також наголосили, що не можна ховатися в під'їздах, під арками, на сходах будинків, а також не можна лишатися в автотранспорті під час атак.

"Про переміщення БПЛА, або про місце їх падіння повідомляйте за номером 102. Не наближайтесь до дрону, не чіпайте уламки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці уламки безпілотників пошкодили дві адміністративні будівлі в Києві. У Київській області пошкоджено будинок.